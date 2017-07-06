СК: смерть солдата США в Минске является несчастным случаем

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Полученная следователями в результате проверки по факту гибели в Минске гражданина США Кайла Тэфела информация позволяет говорить о том, что его гибель была несчастным случаем, сообщила в пятницу официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

Военнослужащий Национальной гвардии США погиб 12 июня — его тело с признаками падения с высоты было около полуночи обнаружено на крыше бара минской гостиницы "Юбилейная". Известно, что 36-летний Тэфел прибыл с двумя родственницами на Международный чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу.

"По предварительным данным эксперта ГКСЭ, смерть мужчины наступила в результате травм, характерных для падения с высоты, иных повреждений не выявлено", — сказала Гончарова.

Она также уточнила, что полученная следствием информация позволяет говорить, что в гибели американца нет признаков криминального характера и произошедшее является несчастным случаем.

По словам Гончаровой, сейчас следователи ожидают результатов комплексной судебно-медицинской экспертизы, которая проводится в настоящее время.

К материалам проверки были приобщены показания дежурившего в те сутки персонала "Юбилейной", а также родственников погибшего, с которыми он приехал в республику.

Как ранее сообщили белорусским СМИ, сотрудники гостиницы "Юбилейная", американец в тот вечер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, из-за этого его даже не пустили в казино в отеле, и охранники были вынуждены проводить мужчину до его номера. Там, по словам представителей гостиницы, он открыл окно и, выйдя на узкий парапет, сорвался с 10-го этажа.