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Браконьер из Микашевичей заплатил почти 3 тысячи рублей за убитую косулю в Житковичском районе

07.07.2017 16:25 — ЧП | Tut.by  
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Житель Микашевичей на незаконной охоте убил косулю в охотничьих угодьях ОАО «Туровщина» Житковичского района, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший государственный инспектор Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира Игорь Каленько.


Фото Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь

О факте браконьерства 5 июля госинспекторам Микашевичской межрайинспекции сообщил егерь местного охотхозяйства. Вместе с сотрудниками Житковичского РОВД они выехали на место происшествия. Стрелявшего обнаружили уже в деревне Бронислав. Мужчина тащил по огороду мешок с добычей, направляясь к дому своей матери. В мешке оказалась убитая им косуля.

Во время разбирательства выяснилось, что на нелегальный промысел задержанный гражданин вышел с незарегистрированным охотничьим ружьем. Оно, как и мясо косули, изъято. Вред, который причинен окружающей среде, оценен в 120 базовых величин (2 760 рублей). Стоимость незаконно добытой продукции составила 161 рубль.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 282 УК (незаконная охота).

 
 
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В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.282 УК (незаконная охота).

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