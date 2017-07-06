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В Минске при получении взятки задержан заместитель гендиректора БелАЗа

07.07.2017 16:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июл — Sputnik. Криминальную схему закупки металла для нужд ОАО "БелАЗ" пресекли сотрудники ГУБОПиК МВД и Следственного комитета, сообщили в пятницу Sputnik в МВД Беларуси.

В Минске при получении взятки задержан заместитель гендиректора БелАЗа
© Sputnik / Виктор Толочко
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Заместитель генерального директора по финансовой и экономической политике ОАО "БелАЗ" был задержан 4 июля во время получения взятки в размере 1200 долларов США. Деньги должностному лицу передал представитель столичной коммерческой структуры. Взятка полагалась за благоприятное решение вопроса о первоочередной оплате за поставленную в адрес завода партию металла.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий были задержаны начальник бюро и экономист ОАО "БелАЗ". Они с 8 июня по 4 июля текущего года также получали взятки от представителей упомянутой фирмы в качестве "благодарности" за положительное решение вопроса о заключении договоров на поставку металла.

Установлено, что незаконная схема действовала с осени 2016 года — с момента образования коммерческой структуры. Металл для нужд БелАЗа закупался по ценам, которые превышают рыночную стоимость. За это представители предприятия систематически получали взятки, размер которых составлял определенный процент от суммы сделки.

"Следствием задержаны шестеро участников преступной группы: трое должностных лиц ОАО "БелАЗ", а также трое представителей коммерческой структуры", — рассказали в МВД.

На принадлежащее фигурантам имущество уже наложили арест: шесть автомобилей премиум-класса, денежные средства и ценности, а также семь объектов недвижимости.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего за взятки следствием задержаны шесть человек: трое должностных лиц ОАО "БелАЗ" и трое представителей коммерческой структуры.

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