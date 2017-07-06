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Гродненские врачи помогли девочке, проглотившей швейную иглу

07.07.2017 18:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июл — Sputnik. Пятнадцатилетняя девочка обратилась в Гродненскую областную детскую клиническую больницу после того, как проглотила швейную иглу, сообщает "Медвестник".

Гродненские врачи помогли девочке, проглотившей швейную иглу
© Pixabay
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Выяснилось, что во время шитья она удерживала иглу зубами. Врачи сделали пациентке рентгенологический снимок брюшной полости. Слева отчетливо проявилась игла. Для установления точной локализации инородного тела девочке выполнили эндоскопическое исследование пищевода, желудка и 12-перстной кишки. К этому времени пациентка начала жаловаться на острую боль в левом боку.

При осмотре выяснилось, что злополучная игла вклинилась поперек просвета кишечника в толщу его стенки — из места контакта выделялась кровь. После того, как было определено расположение ушка иголки, врачи с большими техническими трудностями вывели ее из "клина", не повредив стенку кишечника. Иголку извлекли из желудочно-кишечного тракта при помощи биопсийных щипцов.

После "операции" боль у девочки прошла. Уже через сутки ее выписали из стационара.

 
Теги: Минск
 
 
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В гродненской больнице сообщили, что таких пациентов к ним доставляют довольно редко – за последние пять лет это четвертый случай.

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