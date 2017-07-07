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Женщина из ревности к сожителю разбила окна в доме его "любовницы"

08.07.2017 08:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июл — Sputnik. Уличной дебош в деревне Неманица Борисовского района произошел из-за пьяной ревности, сообщили Sputnik в УВД Минского облисполкома.

В хулиганстве подозреваются 28-летний местный житель и его 42-летняя сожительница, накануне гостившие у односельчан. Встреча не обошлась без употребления спиртного и затянулась до позднего вечера. Возвращаясь домой, сожители поссорились. В какой-то момент женщине показалось, что ее молодой возлюбленный зашел в дом, в котором якобы проживала его любовница.

"Она разозлилась и начала бить стекла в постройке тротуарной плиткой", — рассказали в УВД.

Всего злоумышленница повредила восемь стеклопакетов и входную дверь. Причиненный ущерб составил 10 тысяч рублей. Хозяин особняка в момент дебоша находился в Борисове.

Как выяснилось, пока женщина била стекла, сожитель действительно находился в чужом доме. Только в другом. Он разбил стекло, проник в жилище и уснул. Утром его застал хозяин и вызвал милицию.

Женщина из ревности к сожителю разбила окна в доме его "любовницы"
© Фото: Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь
Последствия пьяной ревности в Минской области

Подозреваемых задержали. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.339 УК Беларуси ("Хулиганство"). Ревнивице грозит до трех лет лишения свободы с возмещением ущерба.

Сожитель на месте "ночлега" ничего не украл, его действиям дается правовая оценка.

 
Теги: Минск
 
 
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Пока возлюбленная била стекла в доме предполагаемой любовницы, ее сожитель проник в другой дом и уснул - незваного гостя утром застал хозяин.

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