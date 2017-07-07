Акробат погиб на фестивале в Мадриде перед выступлением Green Day

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Акробат выступал на музыкальном фестивале Mad Cool в Мадриде, когда произошла трагедия, сообщили журналистам организаторы шоу.

Артист погиб после падения с 28-метровой высоты.

"Организаторы фестиваля Mad Cool сожалеют об ужасном инциденте, произошедшим с воздушным акробатом в ходе второго дня фестиваля", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте шоу.

Также свои искренние соболезнования организаторы выразили семье погибшего. Его память почтут минутой молчания во время фестиваля 8 июля.

По данным местных СМИ, инцидент произошел поздно вечером перед началом выступления известной американской рок-группы Green Day. Воздушный акробат сорвался вниз с 28-метровой высоты и скончался на месте некоторое время спустя.

Коллектив Green Day узнал о случившейся трагедии после выступления. "Смелый артист Педро скончался сегодня ночью в трагическом инциденте", — написали музыканты в Twitter.

We just got off stage at Mad Cool Festival to disturbing news. A very brave artist named Pedro lost his life tonight in a tragic accident — Green Day (@GreenDay) July 8, 2017 ​

Они также выразили соболезнования и отметили, присоединяются к молитвам и мыслям семьи и друзей погибшего.