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Акробат погиб на фестивале в Мадриде перед выступлением Green Day

08.07.2017 09:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июл — Sputnik. Акробат выступал на музыкальном фестивале Mad Cool в Мадриде, когда произошла трагедия, сообщили журналистам организаторы шоу.

Артист погиб после падения с 28-метровой высоты.

"Организаторы фестиваля Mad Cool сожалеют об ужасном инциденте, произошедшим с воздушным акробатом в ходе второго дня фестиваля", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте шоу.

Также свои искренние соболезнования организаторы выразили семье погибшего. Его память почтут минутой молчания во время фестиваля 8 июля.

По данным местных СМИ, инцидент произошел поздно вечером перед началом выступления известной американской рок-группы Green Day. Воздушный акробат сорвался вниз с 28-метровой высоты и скончался на месте некоторое время спустя.

Коллектив Green Day узнал о случившейся трагедии после выступления. "Смелый артист Педро скончался сегодня ночью в трагическом инциденте", — написали музыканты в Twitter.

Они также выразили соболезнования и отметили, присоединяются к молитвам и мыслям семьи и друзей погибшего.

 
Теги: Минск
 
 
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Воздушный акробат погиб после падения с высоты перед выступлением известной рок-группы Green Day, музыканты уже выразили соболезнования семье и друзьям артиста.

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