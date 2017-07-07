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В Мадриде на фестивале в результате падения с высоты 28 метров погиб акробат

08.07.2017 09:53 — ЧП | Tut.by  
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В Мадриде на музыкальном фестивале Mad Cool погиб акробат после падения с высоты 28 м, сообщает газета El Pais.


Фото: elpais.com

Инцидент произошел 7 июля в 22.45 по местному времени (23.45 мск), уточняет издание. Акробат должен был выступить в промежутке времени между концертом британской группы Alt-J и американской Green Day.

В первые минуты после падения 42-летнего акробата, многие зрители думали, что это часть программы, отмечает газета. После падения мужчине была проведена сердечно-легочная реанимация, однако «в скором времени он скончался», пишет издание.

На место случившегося прибыла полиция. Организаторы фестиваля приняли решение продолжить концерт, группа Green Day, как пишет газета, выступила через 25 минут после изначально запланированного времени. Как отмечает El Pais, во время выступления музыканты о падении акробата не знали, им рассказали о случившемся уже после.

«Организаторы Mad Cool Festival сожалеют о гибели акробата, который упал на второй день фестиваля. Из соображений безопасности было принято решение продолжить фестиваль. Мы выражаем глубокие соболезнования семье артиста», — говорится в сообщении на сайте фестиваля.

 
 
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В первые минуты после падения 42-летнего акробата, многие зрители думали, что это часть программы.

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