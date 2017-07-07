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Кенийский марафонец смог убежать от двух медведей в США

08.07.2017 10:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июл — Sputnik. Опасный для жизни кенийца случай произошел в пригороде Оберна в США, спортсмен встретил двух медведей, сообщил Sun Journal.

Марафонец Марубе Монинда уже заканчивал утреннюю пробежку, направляясь к дому, когда увидел, как медведи переходят тропинку. К несчастью для кенийца, животные заметили его и остановились.

"Я тоже остановился. Решение нужно было принять быстро. Было два варианта — забраться на дерево, бежать или направиться к озеру", — рассказал Монинда в интервью Sun Journal.

Так как плавать он не умеет, мужчина решил убежать, положившись на свой инстинкт. Марафонец направился к дому, забежал на веранду. Однако жилище могло не спасти ему жизнь — вместо дверей окон в нем были сетки.

Медведи подошли к крыльцу, понюхали, обошли дом и убежали, к счастью спортсмена.

После пережитого марафонец посоветовал всем не бегать в этих местах в 5 утра.

 
Теги: Минск
 
 
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В июне текущего года черный медведь загрыз одного из участников забега на Аляске, в этот раз встреча спортсмена с хищниками завершилась благополучно.

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