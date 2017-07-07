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Мотоцикл сбил лося в Могилевском районе – погибли водитель и пассажир

08.07.2017 12:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июл — Sputnik. Следователи устанавливают очевидцев аварии, произошедшей поздно вечером 29 июня в Могилевском районе, сообщили в УСК по Могилевской области.

Мотоцикл сбил лося в Могилевском районе – погибли водитель и пассажир
© Фото: YouTube / Следственный комитет Республики Беларусь
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Водитель 1981 года рождения двигался на мотоцикле HONDA по автодороге Селец — Красница — Присно — Мосток — Дрибин — Горки со стороны деревни Красница. Проезжая по территории Могилевского района, мужчина совершил наезд на дикое животное, согласно предварительной версии, лося.

После столкновения мотоцикл опрокинулся. Водитель скончался от полученных травм в результате ДТП. Его пассажирку 1983 года рождения госпитализировали в УЗ "Могилевская городская больница скорой медицинской помощи". Несмотря на старания врачей, женщина скончалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

На месте аварии была обнаружена шерсть дикого животного.

 
Теги: Минск
 
 
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После столкновения мотоцикла с диким животным водитель погиб на месте происшествия, женщина скончалась в больнице.

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