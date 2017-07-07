|
В Минском районе утонул 16-летний подросток
Днем 7 июля вблизи деревни Ельница Минского района утонул 16-летний подросток, сообщила официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.
Спасатели 7 июля в 15.00 получили сообщение о том, что вблизи деревни Ельница Минского района тонет человек.
Когда спасатели прибыли на место, на поверхности акватории человека не было. Позже водолазы нашли тело подростка в 15 метрах от места утопления.
Выяснилось, что вблизи карьера отдыхала компания подростков. 16-летний парень нырял с берега в воду.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вблизи карьера отдыхала компания подростков. 16-летний парень нырял с берега в воду.
|
Архив (ЧП)
Комментарии