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В Минском районе утонул 16-летний подросток

08.07.2017 12:50 — ЧП | Tut.by  
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Днем 7 июля вблизи деревни Ельница Минского района утонул 16-летний подросток, сообщила официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

Спасатели 7 июля в 15.00 получили сообщение о том, что вблизи деревни Ельница Минского района тонет человек.

Когда спасатели прибыли на место, на поверхности акватории человека не было. Позже водолазы нашли тело подростка в 15 метрах от места утопления.

Выяснилось, что вблизи карьера отдыхала компания подростков. 16-летний парень нырял с берега в воду.

Спасатели напоминают, что необходимо быть аккуратными и внимательными при отдыхе на водоемах, а также не купаться на необорудованных пляжах.

При купании запрещается:

  • заплывать за знаки ограждения и предупреждающие знаки;
  • купать и нырять в запрещенных и неизвестных местах;
  • купаться в состоянии алкогольного опьянения;
  • прыгать в воду с дамб, пристаней, лодок, плотов;
  • подавать ложные сигналы бедствия.

Уважаемые взрослые, ни в коем случае не отпускайте детей одних на водоемы, а, если вы отдыхаете вместе, находитесь на расстоянии вытянутой руки о своего ребенка.

 
 
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Вблизи карьера отдыхала компания подростков. 16-летний парень нырял с берега в воду.

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