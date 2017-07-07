В Минском районе утонул 16-летний подросток

Днем 7 июля вблизи деревни Ельница Минского района утонул 16-летний подросток, сообщила официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

Спасатели 7 июля в 15.00 получили сообщение о том, что вблизи деревни Ельница Минского района тонет человек.

Когда спасатели прибыли на место, на поверхности акватории человека не было. Позже водолазы нашли тело подростка в 15 метрах от места утопления.

Выяснилось, что вблизи карьера отдыхала компания подростков. 16-летний парень нырял с берега в воду.

Спасатели напоминают, что необходимо быть аккуратными и внимательными при отдыхе на водоемах, а также не купаться на необорудованных пляжах. При купании запрещается: заплывать за знаки ограждения и предупреждающие знаки;

купать и нырять в запрещенных и неизвестных местах;

купаться в состоянии алкогольного опьянения;

прыгать в воду с дамб, пристаней, лодок, плотов;

подавать ложные сигналы бедствия. Уважаемые взрослые, ни в коем случае не отпускайте детей одних на водоемы, а, если вы отдыхаете вместе, находитесь на расстоянии вытянутой руки о своего ребенка.