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Движение около Бобровников ограничат на время вызова бомбы из Белостока

08.07.2017 14:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июл — Sputnik. Операцию по вывозу мощной бомбы времен Второй мировой войны, обнаруженной во время строительных работ в Белостоке, проведут в воскресенье, 9 июля.

В связи с этим на всех улицах в опасном регионе, включая дорогу к польско-белорусскому пограничному переходу в Бобровниках, движение будет закрыто. Ограничение продлится с 12:00 до 16:00 воскресенья, сообщили в Подляшском департаменте пограничной службы.

В связи с операцией по обезвреживанию бомбы, будут эвакуированы 10 тысяч жителей Белостока и гмины Супрасль. Свои дома будут вынуждены покинуть жители 60 улиц города, которые находятся в радиусе 1,3 км от места нахождения боеприпаса (почти 7300 человек). Также эвакуация затронет почти 2800 жителей Супрасли.

Сейчас опасности для людей нет, однако она может возникнуть во время подъема и вывоза боеприпаса, сообщил журналистам глава администрации Белостока Тадеуш Трусколяский.

Полиция начала информационную акцию среди местных жителей.

На место обнаружения бомбы уже привезли специальное оборудование из саперного батальона в Ожише. Боеприпас поднимут с помощью крана и поместят в специальный автомобиль. После этого его вывезут на полигон в Ожише.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным экспертов, вес найденной авиабомбы военных времен составляет порядка 500 кг, 220 из которых – взрывчатое вещество.

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