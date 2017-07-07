Движение около Бобровников ограничат на время вызова бомбы из Белостока

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Операцию по вывозу мощной бомбы времен Второй мировой войны, обнаруженной во время строительных работ в Белостоке, проведут в воскресенье, 9 июля.

В связи с этим на всех улицах в опасном регионе, включая дорогу к польско-белорусскому пограничному переходу в Бобровниках, движение будет закрыто. Ограничение продлится с 12:00 до 16:00 воскресенья, сообщили в Подляшском департаменте пограничной службы.

В связи с операцией по обезвреживанию бомбы, будут эвакуированы 10 тысяч жителей Белостока и гмины Супрасль. Свои дома будут вынуждены покинуть жители 60 улиц города, которые находятся в радиусе 1,3 км от места нахождения боеприпаса (почти 7300 человек). Также эвакуация затронет почти 2800 жителей Супрасли.

Сейчас опасности для людей нет, однако она может возникнуть во время подъема и вывоза боеприпаса, сообщил журналистам глава администрации Белостока Тадеуш Трусколяский.

Полиция начала информационную акцию среди местных жителей.

На место обнаружения бомбы уже привезли специальное оборудование из саперного батальона в Ожише. Боеприпас поднимут с помощью крана и поместят в специальный автомобиль. После этого его вывезут на полигон в Ожише.