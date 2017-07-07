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Американский стюард усмирил пассажира, разбив о его голову бутылку вина

08.07.2017 18:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июл — Sputnik. Бортпроводник Delta Air Lines, пытаясь успокоить шумного пассажира, разбил о его голову бутылку вина, сообщает ABC News.

Инцидент произошел во время рейса Сиэтл — Пекин. Пассажир первого класса Джозеф Даниел Худек неожиданно бросился к выходу, начал дергать ручки и пытаться открыть двери самолета. Бортпроводники и пассажиры пытались усадить его в кресло, в ответ бунтарь начал бить людей и кидаться в них бутылками с алкоголем.

Бортпроводник, подобрав две бутылки со спиртным, обрушил их на голову неугомонного пассажира, но разбилась только одна из них. Судя по всему, дебошир не получил серьезных травм, поскольку сразу же начал угрожать и спрашивать: "Да вы знаете, кто я?"

В результате инцидента пилотами было принято решение вернуться в Сиэтл и передать нарушителя порядка полиции. Бунтарю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или штраф в размере 250 тысяч долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел, когда пассажир первого класса неожиданно бросился к выходу и пытался открыть двери самолета.

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