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В Белостоке эвакуируют людей из-за бомбы Второй мировой
08.07.2017 19:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июл — Sputnik. Приказ об эвакуации получат люди, проживающие в радиусе 2 км от места, где был найден снаряд, сообщают СМИ.
Радиус поражения немецкой бомбы ST 500 составляет 1350 метров.
В настоящее время опасности для жителей города нет, но население может оказаться под угрозой, когда бомбу начнут перемещать.
Бомбу планируют поднять с помощью крана, поместить в специальный автомобиль, вывезти на полигон в Ожиш и обезвредить. Временно перекрыто движение на дороге рядом с польско-белорусским погранпереходом "Бобровники", по которой будут вывозить бомбу.
Всех жителей просят в ближайшее время покинуть свои дома. Полиция информирует жителей района, следуя от дома к дому и предупреждая о необходимости покинуть территорию.
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На востоке Польши обнаружена 500-килограммовая бомба времен Второй мировой войны, эвакуировано около 10 тысяч человек.
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