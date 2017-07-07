В Белостоке эвакуируют людей из-за бомбы Второй мировой

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Приказ об эвакуации получат люди, проживающие в радиусе 2 км от места, где был найден снаряд, сообщают СМИ.

Радиус поражения немецкой бомбы ST 500 составляет 1350 метров.

В настоящее время опасности для жителей города нет, но население может оказаться под угрозой, когда бомбу начнут перемещать.

Бомбу планируют поднять с помощью крана, поместить в специальный автомобиль, вывезти на полигон в Ожиш и обезвредить. Временно перекрыто движение на дороге рядом с польско-белорусским погранпереходом "Бобровники", по которой будут вывозить бомбу.

Всех жителей просят в ближайшее время покинуть свои дома. Полиция информирует жителей района, следуя от дома к дому и предупреждая о необходимости покинуть территорию.