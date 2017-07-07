ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Белостоке эвакуируют людей из-за бомбы Второй мировой

08.07.2017 19:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Приказ об эвакуации получат люди, проживающие в радиусе 2 км от места, где был найден снаряд, сообщают СМИ.

Радиус поражения немецкой бомбы ST 500 составляет 1350 метров.

В настоящее время опасности для жителей города нет, но население может оказаться под угрозой, когда бомбу начнут перемещать.

Бомбу планируют поднять с помощью крана, поместить в специальный автомобиль, вывезти на полигон в Ожиш и обезвредить. Временно перекрыто движение на дороге рядом с польско-белорусским погранпереходом "Бобровники", по которой будут вывозить бомбу.

Всех жителей просят в ближайшее время покинуть свои дома. Полиция информирует жителей района, следуя от дома к дому и предупреждая о необходимости покинуть территорию.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На востоке Польши обнаружена 500-килограммовая бомба времен Второй мировой войны, эвакуировано около 10 тысяч человек.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Американский стюард усмирил пассажира, разбив о его голову бутылку вина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика