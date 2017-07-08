Число жертв в Киеве в результате взрыва дома достигло двух человек

МИНСК, 8 июл — Sputnik. Газ взорвался в трехэтажном доме в Киеве днем 8 июля возле гостиницы "Мир" на Голосеевском проспекте. Дом обрушился, взрывной волной в соседних зданиях выбило стекла, сообщают украинские СМИ .

В результате обрушения межэтажного перекрытия под завалами оказались несколько человек.

Ранее СМИ сообщали об одной жертве — 44-летняя женщина умерла в машине скорой помощи по пути в больницу. Позже спасатели на третьем этаже пострадавшего дома обнаружили под завалами тело мужчины.

По предварительным данным, травмы различной степени тяжести получили 6 человек.

Открыто уголовное дело по статье "Нарушение установленным законодательством требований пожарной безопасности". В ГСЧС указали, что под завалами в настоящее время могут находиться еще люди, но их количество неизвестно, продолжаются поисково-спасательные работы.