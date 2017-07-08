В Лондоне похитили редкие драгоценности на 3 миллиона фунтов

МИНСК, 8 июл — Sputnik. На ярмарке эксклюзивных украшений в Лондоне были похищены драгоценности на сумму 3 миллиона фунтов стерлингов, передает The Telegraph .

Среди украденных предметов — бижутерия со стенда швейцарской ювелирной фабрики Boghossian.

По словам сотрудников ярмарки, они "удивлены" пропажей, ведь выставка хорошо охранялась, за порядком следили многочисленные профессиональные охранники.

В настоящее время подробности похищения неизвестны. По предварительной версии, в преступлении участвовали профессиональные воры, которые использовали методы отвлечения внимания.

В полиции сообщили, что драгоценности были украдены в период с 17:00 до 9:30 утра. Но ярмарка была открыта до 9 вечера, и непонятно, было ограбление, когда она была все еще открыта, или воры забрали вещи под покровом ночи.

Ярмарка драгоценностей считается ведущим международным событием для просмотра и покупки лучших произведений искусства.

Ранее сообщалось, что в Лондоне из хранилища возле аэропорта Хитроу похитили более 160 книг 15-16 веков на сумму в два миллиона фунтов стерлингов.