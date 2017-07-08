Десять человек пострадали во время забега быков в Испании

МИНСК, 8 июл — Sputnik. По меньшей мере 10 человек получили ранения разной степени тяжести в ходе ежегодного забега быков в испанской Памплоне в субботу 8 июля, сообщает Associated Press .

Среди пострадавших — пять туристов из США и двое граждан Франции. Два человека получили сильные удары рогами, наиболее тяжелое ранение у 22-летнего американца — его состояние врачи охарактеризовали как тяжелое.

Длина забега по узким городским улочкам составляет 900 метров. Ежегодно в ходе забега многие участники падают и получают травмы разного рода. Многим из них достается от ударов рогами.

Чаще всего ранения получают иностранные туристы, при этом последний смертельный случай зафиксирован в 2009 году.

Во время традиционных забегов быков выпускают из ограждения на улицы города в толпу. Забег длится от трех до пяти минут. В течение этого времени участники в белых одеждах с красными платками бегут от разъяренных животных. В действе приняли участие около двух тысяч смельчаков.

Защитники животных ежегодно устраивают акции протеста против забегов.

Фиеста "Сен-Фермин" началась 6 июля и продлится до 14 июля.