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Бывший президент Польши Лех Валенса госпитализирован в Гданьске
09.07.2017 08:40 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июл — Sputnik. Бывший глава Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса был доставлен в больницу в Гданьске, его сын сообщил журналистам, что отец чувствует себя "к сожалению, слабым".
Экс-президент опубликовал на свой странице в Facebook снимки, на которых он находится в больничной палате в окружении врачей.
Пока неизвестно, когда Валенса будет выписан из больницы. Он находится на лечении в отделении сердечно-сосудистых заболеваний Гданьской университетской клиники. Бывшему президенту Польши 73 года. Еще в четверг он присутствовал на выступлении президента США Дональда Трампа в Варшаве.
10 июля он намеревался участвовать в контрманифестации во время, когда сторонники правящей партии Право и справедливость будут проводить мероприятия, посвященные авиакатастрофе президентского самолета в 2010 году под Смоленском.
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Лех Валенса еще в четверг присутствовал на выступлении президента США Дональда Трампа в Варшаве.
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