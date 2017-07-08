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Бывший президент Польши Лех Валенса госпитализирован в Гданьске

09.07.2017 08:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 июл — Sputnik. Бывший глава Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса был доставлен в больницу в Гданьске, его сын сообщил журналистам, что отец чувствует себя "к сожалению, слабым".

Экс-президент опубликовал на свой странице в Facebook снимки, на которых он находится в больничной палате в окружении врачей.

Пока неизвестно, когда Валенса будет выписан из больницы. Он находится на лечении в отделении сердечно-сосудистых заболеваний Гданьской университетской клиники. Бывшему президенту Польши 73 года. Еще в четверг он присутствовал на выступлении президента США Дональда Трампа в Варшаве.

10 июля он намеревался участвовать в контрманифестации во время, когда сторонники правящей партии Право и справедливость будут проводить мероприятия, посвященные авиакатастрофе президентского самолета в 2010 году под Смоленском.

 
Теги: Минск
 
 
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Лех Валенса еще в четверг присутствовал на выступлении президента США Дональда Трампа в Варшаве.

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