В Мстиславском районе на пожаре погибла молодая женщина

За прошедшие сутки в Беларуси произошло 20 пожаров. На одном из них погибла молодая женщина, сообщает МЧС.





8 июля в 14.28 спасателям поступило сообщение о пожаре в агрогородке Ходосы Мстиславского района Могилевской области. Загорелся один из жилых домов. В результате пожара погибла его хозяйка 1995 года рождения. Как удалось выяснить, молодая женщина работала полеводом ОАО «Мстиславский райагропромтехснаб».

Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.







