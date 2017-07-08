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В Мстиславском районе на пожаре погибла молодая женщина
За прошедшие сутки в Беларуси
8 июля в 14.28 спасателям поступило сообщение о пожаре в агрогородке Ходосы Мстиславского района Могилевской области. Загорелся один из жилых домов. В результате пожара погибла его хозяйка 1995 года рождения. Как удалось выяснить, молодая женщина работала полеводом ОАО «Мстиславский райагропромтехснаб».
Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.
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За прошедшие сутки в Беларуси произошло 20 пожаров. На одном из них погибла молодая женщина, сообщает МЧС.
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Архив (ЧП)
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