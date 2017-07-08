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В Мстиславском районе на пожаре погибла молодая женщина

09.07.2017 09:10 — ЧП | Tut.by  
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За прошедшие сутки в Беларуси произошло 20 пожаров. На одном из них погибла молодая женщина, сообщает МЧС.


8 июля в 14.28 спасателям поступило сообщение о пожаре в агрогородке Ходосы Мстиславского района Могилевской области. Загорелся один из жилых домов. В результате пожара погибла его хозяйка 1995 года рождения. Как удалось выяснить, молодая женщина работала полеводом ОАО «Мстиславский райагропромтехснаб».

Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.



 
 
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За прошедшие сутки в Беларуси произошло 20 пожаров. На одном из них погибла молодая женщина, сообщает МЧС.

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