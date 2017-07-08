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Девушка погибла при пожаре в Мстиславском районе

09.07.2017 10:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 июл — Sputnik. Трагедия произошла днем 8 июля в агрогородке Ходосы Мстиславского района, сообщили в воскресенье в Могилевском областном управлении МЧС.

Девушка погибла при пожаре в Мстиславском районе
© Фото: ГКСЭ
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Возгорание вспыхнуло в жилом доме. После поступления сообщения о случившемся, на место происшествия прибыли спасатели.

"На пожаре погибла хозяйка 1995 года рождения", — рассказали в МЧС.

В результате пожара в комнате уничтожена кровать, также повреждено имущество, перекрытие, закопчены стены.

Согласно предварительной версии, причиной возникновения возгорания могла стать неосторожность при курении.

 
Теги: Минск
 
 
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Предполагается, что огонь вспыхнул в доме из-за неосторожности при курении.

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