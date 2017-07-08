|
Девушка погибла при пожаре в Мстиславском районе
09.07.2017 10:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июл — Sputnik. Трагедия произошла днем 8 июля в агрогородке Ходосы Мстиславского района, сообщили в воскресенье в Могилевском областном управлении МЧС.
Возгорание вспыхнуло в жилом доме. После поступления сообщения о случившемся, на место происшествия прибыли спасатели.
"На пожаре погибла хозяйка 1995 года рождения", — рассказали в МЧС.
В результате пожара в комнате уничтожена кровать, также повреждено имущество, перекрытие, закопчены стены.
Согласно предварительной версии, причиной возникновения возгорания могла стать неосторожность при курении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предполагается, что огонь вспыхнул в доме из-за неосторожности при курении.
|
Архив (ЧП)
Комментарии