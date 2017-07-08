Девушка погибла при пожаре в Мстиславском районе

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Трагедия произошла днем 8 июля в агрогородке Ходосы Мстиславского района, сообщили в воскресенье в Могилевском областном управлении МЧС.



© Фото: ГКСЭ Сельчанин в Березинском районе все сжег на участке и покончил с собой

Возгорание вспыхнуло в жилом доме. После поступления сообщения о случившемся, на место происшествия прибыли спасатели.

"На пожаре погибла хозяйка 1995 года рождения", — рассказали в МЧС.

В результате пожара в комнате уничтожена кровать, также повреждено имущество, перекрытие, закопчены стены.

Согласно предварительной версии, причиной возникновения возгорания могла стать неосторожность при курении.