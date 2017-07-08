Известный журналист Антон Носик умер в Москве

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Этой ночью в столице России скончался известный журналист, блогер и стартап-менеджер Антон Носик, ему был 51 год.

О смерти "отца Рунета" в воскресенье сообщили российские СМИ, а также знакомые блогера в своих социальных сетях.