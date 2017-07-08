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Известный журналист Антон Носик умер в Москве
09.07.2017 11:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июл — Sputnik. Этой ночью в столице России скончался известный журналист, блогер и стартап-менеджер Антон Носик, ему был 51 год.
О смерти "отца Рунета" в воскресенье сообщили российские СМИ, а также знакомые блогера в своих социальных сетях.
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Когда состоится прощание с российским блогером пока неизвестно, позже объявят и место похорон.
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