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Известный журналист Антон Носик умер в Москве

09.07.2017 11:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 июл — Sputnik. Этой ночью в столице России скончался известный журналист, блогер и стартап-менеджер Антон Носик, ему был 51 год.

О смерти "отца Рунета" в воскресенье сообщили российские СМИ, а также знакомые блогера в своих социальных сетях.

 
Теги: Минск
 
 
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Когда состоится прощание с российским блогером пока неизвестно, позже объявят и место похорон.

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