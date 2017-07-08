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Скончался российский художник Илья Глазунов
09.07.2017 11:40 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 июл — Sputnik. Советский и российский художник Илья Глазунов ушел из жизни в возрасте 87 лет, сообщает в воскресенье
Художника не стало этой ночью.
Илья Глазунов — российский живописец и график, народный художник СССР. В 1956 году, еще будучи студентом, Глазунов получил Гран-при на международном конкурсе в Праге. Это послужило основанием для проведения его первой персональной выставки в Москве в 1957 году. В экспозиции были представлены четыре цикла работ, которые определили основные направления творчества художника: "Образы России", "Город", "Образы Достоевского и русской классики", "Портрет".
Картинная галерея Ильи Глазунова
Президент РФ Владимир Путин осматривает экспозицию "Музей сословий России" в Картинной галерее Ильи Глазунова
В 1959 году Глазунов написал портреты Сергея Михалкова, поэтов Бориса Слуцкого, Назыма Хикмета, Майи Луговской, писателя Анатолия Рыбакова, актрисы Татьяны Самойловой, режиссера Михаила Калатозова.
Художник создал иллюстрации к произведениям русских классиков: Федора Достоевского, Александра Блока, Александра Куприна, Николая Некрасова и других.
Всемирно известны живописные полотна Глазунова "Мистерия ХХ века", "Вечная Россия", "Великий эксперимент", "Разгром храма в пасхальную ночь".
Художник являлся доверенным лицом президента РФ Владимира Путина. Творчество Глазунова было отмечено различными наградами.
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