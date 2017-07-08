В Украине упал с обрыва автобус с туристами

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Вечером в субботу в Тернопольской области Украины в пропасть упал автобус, на котором туристы из Ивано-Франковской области направлялись к морю, сообщили местные СМИ.

Авария произошла вечером 8 июля вблизи села Ягельница Чертковского района. Автобус Setra с туристами, направлявшимися к морю в Одесскую область, съехал в обрыв и перевернулся несколько раз. По словам пассажирки, автобус снесло с дороги.

Прибывшие на место медики сообщили, что среди туристов много травмированных, погибла молодая женщина — ее извлекли из зажатого автобуса.

Минимум пять человек были госпитализированы.

Всего в салоне находились 45 пассажиров, включая детей. У водителя были взяты пробы для проверки наличия алкоголя в крови.