ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Водитель без прав врезался в автомобиль в Минске, есть пострадавшие

09.07.2017 18:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Автомобиль "Мерседес", которым управлял водитель без водительского удостоверения, при обгоне и совершил наезд на "Опель-Астра" в воскресенье в Минске, сообщила Sputnik старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ РУВД Фрунзенского района Алена Волчек.

ДТП произошло в районе 13 часов на пересечении улиц Шаранговича и Якубовского. 26-летний водитель "Мерседеса" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Опель-Астра" под управлением 59-летнего мужчины. Как сообщают очевидцы, первый двигался очень быстро.

Водитель без прав врезался в автомобиль в Минске, есть пострадавшие
© Фото: МЧС Беларуси
Пострадавших в ходе ДТП деблокировали с применением спецтехники

В аварии получили травмы оба водителя и два пассажира. Все были доставлены в больницу. У водителя "Мерседеса" черепно-мозговая травма, перелом ребер, ушиб левой ноги, у водителя "Опель-Астра" — черепно-мозговая травма легкой степени, перелом 3-9 ребра, ушиб грудной клетки, открытая травмой живота, перелом левой кисти.

В аварии не обошлось без привлечения отряда МЧС. Пассажир автомобиля "Мерседес" оказался заблокированным в салоне. Его извлекали с помощью аварийно-спасательного инструмента. Мужчину с тяжелыми сочетанными травмами передали бригаде медиков.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пассажир автомобиля, совершившего наезд, оказался заблокированным в салоне, и его извлекали с помощью спецтехники.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Украине упал с обрыва автобус с туристами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика