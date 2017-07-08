Водитель без прав врезался в автомобиль в Минске, есть пострадавшие

МИНСК, 9 июл — Sputnik. Автомобиль "Мерседес", которым управлял водитель без водительского удостоверения, при обгоне и совершил наезд на "Опель-Астра" в воскресенье в Минске, сообщила Sputnik старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ РУВД Фрунзенского района Алена Волчек.

ДТП произошло в районе 13 часов на пересечении улиц Шаранговича и Якубовского. 26-летний водитель "Мерседеса" выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Опель-Астра" под управлением 59-летнего мужчины. Как сообщают очевидцы, первый двигался очень быстро.



© Фото: МЧС Беларуси Пострадавших в ходе ДТП деблокировали с применением спецтехники

В аварии получили травмы оба водителя и два пассажира. Все были доставлены в больницу. У водителя "Мерседеса" черепно-мозговая травма, перелом ребер, ушиб левой ноги, у водителя "Опель-Астра" — черепно-мозговая травма легкой степени, перелом 3-9 ребра, ушиб грудной клетки, открытая травмой живота, перелом левой кисти.

В аварии не обошлось без привлечения отряда МЧС. Пассажир автомобиля "Мерседес" оказался заблокированным в салоне. Его извлекали с помощью аварийно-спасательного инструмента. Мужчину с тяжелыми сочетанными травмами передали бригаде медиков.