Волонтеры ищут мальчика, пропавшего в Дзержинском районе

МИНСК, 10 июл – Sputnik. Одиннадцатилетний мальчик, уехавший из садового товарищества на велосипеде, пропал в Дзержинском районе, сообщили Sputnik в понедельник в поисково-спасательном отряде "Ангел".

По информации волонтеров, ребенок находился в дачном поселке "Лесная поляна", расположенном вблизи деревни Мостище.

Собеседники Sputnik уточнили, что мальчик, живущий в Минске, уехал на велосипеде с дачи в 13:00 и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

В ПСО также рассказали, что на ребенке были серые штаны, зеленый джемпер и синие сланцы. В настоящее время сотрудники Дзержинского РОВД ведут поиски пропавшего.