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Волонтеры ищут мальчика, пропавшего в Дзержинском районе
10.07.2017 09:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июл – Sputnik. Одиннадцатилетний мальчик, уехавший из садового товарищества на велосипеде, пропал в Дзержинском районе, сообщили Sputnik в понедельник в поисково-спасательном отряде "Ангел".
По информации волонтеров, ребенок находился в дачном поселке "Лесная поляна", расположенном вблизи деревни Мостище.
Собеседники Sputnik уточнили, что мальчик, живущий в Минске, уехал на велосипеде с дачи в 13:00 и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.
В ПСО также рассказали, что на ребенке были серые штаны, зеленый джемпер и синие сланцы. В настоящее время сотрудники Дзержинского РОВД ведут поиски пропавшего.
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Ребенок, живущий в Минске, уехал на велосипеде с дачи в 13:00 и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.
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