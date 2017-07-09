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В Калифорнии эвакуировали почти 8 тысяч человек из-за природных пожаров

10.07.2017 09:06 — ЧП | Tut.by  
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В Калифорнии эвакуировали почти 8 тыс. человек из-за природных пожаров, сообщает Associated Press со ссылкой на службу пожарной безопасности.


Фото: Reuters

Из-за пожара, который возник у подножия горной системы Сьерра-Невада в 60 милях от города Сакраменто, эвакуировали 4 тыс. человек. Еще 7,4 тыс. человек получили сообщения о необходимости подготовиться к эвакуации, отмечает агентство.


Фото: Reuters

Еще 3,6 тыс. человек, в том числе туристов, эвакуировали в результате лесного пожара в долинах к востоку от Санты-Барбары в Южной Калифорнии, пишет Associated Press.

По информации агентства, площадь пожара составила почти 20 кв. км.


Фото: Reuters
 
 
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