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Тело убитого мужчины найдено на улице в Бобруйске
10.07.2017 09:24 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июл – Sputnik. Правоохранители задержали в Бобруйске местного жителя, который подозревается в убийстве мужчины, сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе МВД Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
По информации милиции, тело 38-летнего человека со следами побоев было обнаружено на одной из улиц районного центра в субботу 8 июля.
"Предварительно установлено, что его в 20:00 в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, избил мужчина", – сказали в МВД.
Там также сообщили, что подозреваемый в убийстве 34-летний бобруйчанин в настоящее время задержан, с ним работают следователи.
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Смертельные травмы бобруйчанин получил после ссоры, которая произошла после распития спиртного.
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