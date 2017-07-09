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Лиса спровоцировала ДТП с Mercedes в Светлогорском районе
10.07.2017 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июл – Sputnik. Легковой автомобиль Mercedes врезался в столб в Светлогорском районе из-за выбежавшей на дорогу лисы, сообщили очевидцы аварии в социальных сетях.
Авария произошла в субботу 8 июля на автодороге Н4254 в районе санатория "Сосновый бор".
"Как пояснил водитель, он с родителями ехал в сторону Светлогорска, как внезапно на дорогу выбежала лиса. Чтобы избежать столкновения с животным, водитель вывернул руль и применил экстренное торможение, машину развернуло и отбросило в придорожный железобетонный столб", – сообщили свидетели аварии.
По информации очевидцев, в ДТП никто из находившихся в машине людей не пострадал, а лиса с места происшествия сбежала.
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В аварии никто из находившихся в машине людей не пострадал, а лиса с места происшествия сбежала.
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