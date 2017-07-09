Женщина на Chevrolet сбила 5-летнего ребенка в Минском районе

МИНСК, 10 июл – Sputnik. Пятилетний ребенок пострадал в результате ДТП в Минском районе и был госпитализирован, сообщила Sputnik в понедельник старший инспектор по агитации регионального ГАИ Екатерина Сильченко.

Авария произошла накануне около 20:30 на улице Победы в деревне Селище.

"Водитель, управляя автомобилем Chevrolet Spark, совершила наезд на пешехода 2012 года рождения, который внезапно выбежал на проезжую часть", – сказала Сильченко.

По ее словам, ребенок получил травмы и был доставлен бригадой скорой в Минскую детскую областную больницу.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

В ГАИ в очередной раз порекомендовали водителям быть предельно внимательными при движении на дворовых территориях, а родителям – разъяснять детям правила поведения вблизи проезжей части.