МИНСК, 10 июл – Sputnik. Уголовное дело о подстрекательстве к даче взятки, якобы предназначавшейся должностным лицам правоохранительных ведомств, было возбуждено в отношении жителя Пуховичского района, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По информации правоохранителей, 49-летний мужчина обещал родственникам лиц, обвиняемых в наркопреступлениях, содействовать в изменении им меры пресечения или прекращении в их отношении уголовного производства.

"Мужчина подчеркивал свои неформальные, хорошие отношения с руководителями правоохранительных органов и предлагал свои услуги в качестве посредника во взяточничестве", – сказала Белоног.

По ее словам, он выдумывал истории, якобы ходит к следователю или прокурору, пытаясь решить вопрос. Граждане за два месяца передали ему для дачи взяток 3500 рублей.

Задержанному, по информации Белоног, уже предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 16, ч. 1 ст. 431 Уголовного кодекса Беларуси (подстрекательство к даче взятки), сейчас он находится под стражей.