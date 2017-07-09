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На скорости в дерево: лидские спасатели деблокировали водителя
10.07.2017 10:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июл — Sputnik. Лидским спасателям пришлось деблокировать водителя, который оказался зажат в собственном автомобиля после того, как врезался в дерево.
© Sputnik / Виктор Толочко
Судя по фотографиям, которые размещены на сайте МЧС, и повреждениям, которые получил автомобиль, машина до столкновения двигалась на внушительной скорости. Ствол дерева разорвал моторный отсек пополам, едва не добравшись до салона.
"Сообщение о том, что в Лидском районе в деревне Дмитровцы произошло дорожно-транспортное происшествие, поступило спасателям 9 июля в 07-15. Звонивший сообщил, что имеется пострадавший, необходима помощь в его извлечении", — рассказали в МЧС.
На месте происшествия спасатели обнаружили Peugeot — 406 врезавшийся в дерево. В салоне находился молодой человек, 1995 года рождения, который был зажат деформировавшимися элементами кузова. В машине он находился один.
Работники МЧС при помощи специального инструмента деблокировали водителя и передали медикам. В тяжелом состоянии парень был госпитализирован в районную больницу.
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Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали в районную больницу; автомобиль получил серьезные повреждения.
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