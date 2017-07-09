Mercedes сбил двух подростков в Гомеле: один из них в реанимации

МИНСК, 10 июл – Sputnik. Два подростка пострадали в результате аварии в Гомеле, 17-летний молодой человек находится в реанимации, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко Женщина на Chevrolet сбила 5-летнего ребенка в Минском районе

ДТП произошло в субботу около 23:25 на Речицком проспекте областного центра.

"Девятнадцатилетний водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, совершил наезд на 17-летнего и 16-летнюю пешеходов", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что подростки переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, оборудованному дорожными знаками.

В результате аварии пешеходы получили травмы и были доставлены в Гомельскую областную клиническую больницу: после осмотра 16-летнюю девушку отпустили домой, а 17-летний парень был помещен в реанимационное отделение.