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Mercedes сбил двух подростков в Гомеле: один из них в реанимации

10.07.2017 10:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 июл – Sputnik. Два подростка пострадали в результате аварии в Гомеле, 17-летний молодой человек находится в реанимации, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Mercedes сбил двух подростков в Гомеле: один из них в реанимации
© Sputnik / Виктор Толочко
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ДТП произошло в субботу около 23:25 на Речицком проспекте областного центра.

"Девятнадцатилетний водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, совершил наезд на 17-летнего и 16-летнюю пешеходов", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что подростки переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, оборудованному дорожными знаками.

В результате аварии пешеходы получили травмы и были доставлены в Гомельскую областную клиническую больницу: после осмотра 16-летнюю девушку отпустили домой, а 17-летний парень был помещен в реанимационное отделение.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Подростки переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, оборудованному дорожными знаками.

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