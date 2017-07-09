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Массовое ДТП в Минском районе: столкнулись трактор и 3 легковушки
10.07.2017 11:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июл – Sputnik. Авария с участием трактора и трех легковых автомобилей произошла в Минском районе, пострадали два человека, сообщила Sputnik в понедельник старший инспектор по агитации регионального ГАИ Екатерина Сильченко.
© Sputnik/
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ДТП случилось утром в понедельник около 08:35 на 29-м километре автодороги Р-23 "Минск – Микашевичи".
"Водитель, управляя автомобилем Volkswagen, по предварительной версии, находился в утомленном состоянии, совершил столкновение с двигающимся по обочине в попутном направлении трактором", – сказала Сильченко.
Она также уточнила, что от удара машина опрокинулась, а затем столкнулась с двигавшимся сзади автомобилем Audi. После этого Volkswagen вылетел на встречную полосу и врезался в Toyota.
В результате аварии водители Volkswagen и Toyota получили травмы и были госпитализированы. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.
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Авария, по предварительной информации, произошла из-за того, что водитель Volkswagen находился в утомленном состоянии.
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