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Массовое ДТП в Минском районе: столкнулись трактор и 3 легковушки

10.07.2017 11:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 июл – Sputnik. Авария с участием трактора и трех легковых автомобилей произошла в Минском районе, пострадали два человека, сообщила Sputnik в понедельник старший инспектор по агитации регионального ГАИ Екатерина Сильченко.

Массовое ДТП в Минском районе: столкнулись трактор и 3 легковушки
© Sputnik/
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ДТП случилось утром в понедельник около 08:35 на 29-м километре автодороги Р-23 "Минск – Микашевичи".

"Водитель, управляя автомобилем Volkswagen, по предварительной версии, находился в утомленном состоянии, совершил столкновение с двигающимся по обочине в попутном направлении трактором", – сказала Сильченко.

Она также уточнила, что от удара машина опрокинулась, а затем столкнулась с двигавшимся сзади автомобилем Audi. После этого Volkswagen вылетел на встречную полосу и врезался в Toyota.

В результате аварии водители Volkswagen  и Toyota получили травмы и были госпитализированы. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Авария, по предварительной информации, произошла из-за того, что водитель Volkswagen находился в утомленном состоянии.

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