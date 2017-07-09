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Пропавший в Дзержинском районе мальчик найден в Минске

10.07.2017 11:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 июл — Sputnik. Пропавший 9 июля 10-летний Никита Царковский найден, с ним все в порядке, он находится в Минске сообщили Sputnik в ПСО "Ангел".

"На даче у мальчика произошел конфликт, он разбил знакомому телефон и испугавшись ответственности уехал в Минск на велосипеде. Мы разыскали его, сейчас ждем родителей, которые едут за ним", — сообщили Sputnik волонтеры ПСО Ангел.

Вчера около 13.00 ребенок уехал из дачного поселка "Лесная поляна", расположенного вблизи деревни Мостище. Волонтеры

 


 
Теги: Минск
 
 
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Волонтеры поисково-спасательного отряда Ангел сообщили, что мальчик приехал в Минск на велосипеде.

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