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Пропавший в Дзержинском районе мальчик найден в Минске
10.07.2017 11:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июл — Sputnik. Пропавший 9 июля 10-летний Никита Царковский найден, с ним все в порядке, он находится в Минске сообщили Sputnik в ПСО "Ангел".
"На даче у мальчика произошел конфликт, он разбил знакомому телефон и испугавшись ответственности уехал в Минск на велосипеде. Мы разыскали его, сейчас ждем родителей, которые едут за ним", — сообщили Sputnik волонтеры ПСО Ангел.
Вчера около 13.00 ребенок уехал из дачного поселка "Лесная поляна", расположенного вблизи деревни Мостище. Волонтеры
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Волонтеры поисково-спасательного отряда Ангел сообщили, что мальчик приехал в Минск на велосипеде.
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