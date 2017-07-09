Пропавший в Дзержинском районе мальчик найден в Минске

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Пропавший 9 июля 10-летний Никита Царковский найден, с ним все в порядке, он находится в Минске сообщили Sputnik в ПСО "Ангел".

"На даче у мальчика произошел конфликт, он разбил знакомому телефон и испугавшись ответственности уехал в Минск на велосипеде. Мы разыскали его, сейчас ждем родителей, которые едут за ним", — сообщили Sputnik волонтеры ПСО Ангел.

Вчера около 13.00 ребенок уехал из дачного поселка "Лесная поляна", расположенного вблизи деревни Мостище. Волонтеры



