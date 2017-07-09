Трое детей получили ожоги в Барановичах при взрыве аэрозольного баллона

МИНСК, 10 июл – Sputnik. Трое детей были госпитализированы с ожогами, которые они получили при взрыве аэрозольного баллона, сообщило издание Intex-Press .

Инцидент произошел днем в субботу 8 июля на территории строительного объекта, расположенного на улице 50 лет ВЛКСМ районного центра.

По информации издания, четверо детей играли на стройке и разожгли костер, в который положили аэрозольный баллон для обработки салона автомобиля. Он взорвался, в результате чего трое детей –10, 11 и 12 лет – получили ожоги. Сообщается, что четвертый ребенок при взрыве не пострадал.

Дети были доставлены в реанимационное отделение Барановичской городской больницы, а затем в Минск.