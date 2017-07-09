Ребенок бросил спичку в канистру в Лепельском районе: мальчик в больнице

МИНСК, 10 июл – Sputnik. Шестилетний мальчик получил ожоги и был госпитализирован в результате несчастного случая в Лепельском районе, сообщили Sputnik в Витебском областном УМЧС.



© Pixabay Трое детей получили ожоги в Барановичах при взрыве аэрозольного баллона

Инцидент произошел в субботу 8 июля в 14:25 на улице Кляштарного в деревне Камень.

"Шестилетний ребенок, находясь во дворе своего дома, бросил горящую спичку в пустую канистру из-под бензина", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что произошло воспламенение паров бензина, в результате чего мальчик получил термические ожоги пламенем лица и шеи, а также термоинголяционную травму.

По информации МЧС, машина скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в Лепельскую центральную районную больницу.