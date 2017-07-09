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В Рогачевском районе утонул 25-летний рыбак
Молодой человек и его родственник рыбачили на реке Друть. Внезапно у парня случился приступ болезни, из-за чего он упал в воду и захлебнулся. Родственник в этот момент отлучился и не смог вовремя оказать первую помощь. Инцидент произошел днем 9 июля неподалеку от деревни Стреньки, сообщает
К месту происшествия были вызваны водолазы Рогачевского ОСВОДа.
Проводится проверка. Назначены экспертизы, которые позволят установить точную причину смерти.
Также в минувшие выходные в Гомельской области зафиксирован еще один факт утопления — в Жлобине на Днепре утонул 56-летний мужчина.
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Также в минувшие выходные в Гомельской области зафиксирован еще один факт утопления - в Жлобине на Днепре утонул 56-летний мужчина.
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Архив (ЧП)
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