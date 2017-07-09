В Рогачевском районе утонул 25-летний рыбак

Молодой человек и его родственник рыбачили на реке Друть. Внезапно у парня случился приступ болезни, из-за чего он упал в воду и захлебнулся. Родственник в этот момент отлучился и не смог вовремя оказать первую помощь. Инцидент произошел днем 9 июля неподалеку от деревни Стреньки, сообщает БЕЛТА .





К месту происшествия были вызваны водолазы Рогачевского ОСВОДа.

Проводится проверка. Назначены экспертизы, которые позволят установить точную причину смерти.

Также в минувшие выходные в Гомельской области зафиксирован еще один факт утопления — в Жлобине на Днепре утонул 56-летний мужчина.