Два директора задержаны на Могилевщине за хищения в крупном размере

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Управление Следственного комитета по Могилевской области проводит расследование уголовного дела, которое возбуждено в отношении директора частного предприятия Шклова и бывшего и.о. генерального директора ОАО "Управляющая компания холдинга "Могилевобллен", сообщила официальный представитель УСК Оксана Соленок.

Бывший руководитель в июне 2015 года дал незаконные своим подчиненным, чтобы они отпустили 68 тонн льнотресты в адрес частного предприятия в Шклове без документального оформления. Затем продукция была продана в Российской Федерации.

Управляющая компания холдинга "Могилевобллен" понесла потери в размере более 48 тысяч рублей. Чтобы скрыть недостачу, бывший и.о. директора составил заведомо ложные договоры займа и товарные накладные на отпуск обществом льнотресты частному предприятию и отразил это в бухгалтерском учете.

Кроме того, он дал указания подчиненным внести в отчеты ложные сведения об объеме валового сбора льнотресты, тем самым исказив государственную статистическую отчетность.

Оба подозреваемых обвиняется по двум частям Уголовного кодекса Беларуси – ч. 4 ст. 210 и ч. 1, 2 ст. 427: хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере, а также составление и выдача заведомо ложных документов.

Обвиняемые заключены под стражу. Наложен арест на их имущество и денежные средства в размере более 100 тысяч рублей.