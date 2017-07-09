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Два директора задержаны на Могилевщине за хищения в крупном размере

10.07.2017 13:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 июл — Sputnik. Управление Следственного комитета по Могилевской области проводит расследование уголовного дела, которое возбуждено в отношении директора частного предприятия Шклова и бывшего и.о. генерального директора ОАО "Управляющая компания холдинга "Могилевобллен", сообщила официальный представитель УСК Оксана Соленок.

Два директора задержаны на Могилевщине за хищения в крупном размере
© Pixabay
Несуществующий дворник на стадионе в Молодечно "заработал" $6,5 тыс.

Бывший руководитель в июне 2015 года дал незаконные своим подчиненным, чтобы они отпустили 68 тонн льнотресты в адрес частного предприятия в Шклове без документального оформления. Затем продукция была продана в Российской Федерации. 

Управляющая компания холдинга "Могилевобллен" понесла потери в размере более 48 тысяч рублей. Чтобы скрыть недостачу, бывший и.о. директора составил заведомо ложные договоры займа и товарные накладные на отпуск обществом льнотресты частному предприятию и отразил это в бухгалтерском учете.

Кроме того, он дал указания подчиненным внести в отчеты ложные сведения об объеме валового сбора льнотресты, тем самым исказив государственную статистическую отчетность. 

Оба подозреваемых обвиняется по двум частям Уголовного кодекса Беларуси – ч. 4 ст. 210 и ч. 1, 2 ст. 427: хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере, а также составление и выдача заведомо ложных документов.

Обвиняемые заключены под стражу. Наложен арест на их имущество и денежные средства в размере более 100 тысяч рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководитель одного предприятия отпустил второму по поддельным документам 68 тонн льнотресты, а на самом деле продал их в России.

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