Пожар в Кэмдене: легендарный лондонский рынок едва не сгорел

10 пожарных машин и 70 пожарных потребовалось для того, чтобы потушить пожар на популярном среди туристов и жителей столицы рынке Кэмден Лок на севере Лондона. По словам очевидцев, пожар начался ночью, и пламя распространялось так быстро, что грозило перекинуться на соседние здания.



Полиция перекрыла соседние улицы. Рынок Кэмден Лок занимает обширную территорию и включает несколько зданий

В службе скорой помощи сообщили, что к ним никто не обращался, однако на месте пожара дежурили врачи. К месту происшествия прибыла также полиция Большого Лондона.

«Я проходила мимо, когда увидела пламя, и сразу же туда стали съезжаться пожарные и полиция, все происходило очень быстро, — рассказывает 24-летняя Джоан Райбс. — Мы попросили полицейских перекрыть движение, потому что огонь мог перекинуться на соседние здания, и это было очень опасно. Посмотреть на пожар собралось много людей, но мы боялись, что в любое время может произойти взрыв, потому что там были рестораны и кухни».



Пожарные не дали огню перекинуться на соседние здания

По словам представительницы полиции, когда офицеры прибыли к месту происшествия, там уже работали пожарные. О пострадавших на данный момент ничего не известно.

Около 3 часов ночи пожарная служба Лондона сообщила, что «пожар взят под контроль, однако расчеты будут находиться на месте до утра и продолжать тушение». О причинах возгорания пока ничего не сообщается.



Хотя пожар взят под контроль, тушение продолжается, чтобы помешать новому воспламенению

За последние несколько лет в районе рынка Кэмден Лок, который занимает значительную территорию, было уже два крупных пожара.

8 февраля 2008 года от огня сильно пострадал паб «Холи Армз», популярный среди многих знаменитостей, а также шесть магазинов и 90 рыночных ларьков. А в мае 2014 года около 600 посетителей рынка Стэйблз вынуждены были срочно спасаться от пожара.

Этот рынок, размещенный в историческом здании, где раньше была ветеринарная клиника для лошадей и Пикфордские конюшни, горел два часа.