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ГАИ: у сбитого в Селищах 5-летнего мальчика закрытый перелом голени
10.07.2017 14:44 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июл — Sputnik. Закрытый перелом голени диагностирован у сбитого 5-летнего мальчика в деревне Селище Минского района, сообщила Sputnik в понедельник старший инспектор по агитации регионального ГАИ Екатерина Сильченко.
© Sputnik / Виктор Толочко
Авария произошла в воскресенье в 20:30 на улице Победы в деревне Селище: женщина-водитель на автомобиле Chevrolet Spark сбила мальчика 2012 года рождения, который внезапно выбежал на проезжую часть. Пострадавший был госпитализирован.
По словам Сильченко, ребенок находится в Минской детской областной больнице – у него закрытый перелом голени. Жизни и здоровью пациента ничто не угрожает.
В настоящее время по факту ДТП продолжается проверка.
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Пострадавший в дорожно-транспортном происшествии ребенок находится Минской детской областной больнице.
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