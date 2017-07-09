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ГАИ: у сбитого в Селищах 5-летнего мальчика закрытый перелом голени

10.07.2017 14:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 июл — Sputnik. Закрытый перелом голени диагностирован у сбитого 5-летнего мальчика в деревне Селище Минского района, сообщила Sputnik в понедельник старший инспектор по агитации регионального ГАИ Екатерина Сильченко.

ГАИ: у сбитого в Селищах 5-летнего мальчика закрытый перелом голени
© Sputnik / Виктор Толочко
Женщина на Chevrolet сбила 5-летнего ребенка в Минском районе

Авария произошла в воскресенье в 20:30 на улице Победы в деревне Селище: женщина-водитель на автомобиле Chevrolet Spark сбила мальчика 2012 года рождения, который внезапно выбежал на проезжую часть. Пострадавший был госпитализирован. 

По словам Сильченко, ребенок находится в Минской детской областной больнице – у него закрытый перелом голени. Жизни и здоровью пациента ничто не угрожает.

В настоящее время по факту ДТП продолжается проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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Пострадавший в дорожно-транспортном происшествии ребенок находится Минской детской областной больнице.

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