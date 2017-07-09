В Бобруйске взорвался отопительный котел - пострадала женщина

В Бобруйске 9 июля взорвался отопительный котел в доме на улице Лесной, пишет « Коммерческий курьер ». Пострадала 51-летняя женщина.





Отопительный котел был самодельным, работал на твердом топливе. Огонь при этом не вспыхнул.

В момент взрыва в доме находились люди. 51-летняя бобруйчанка получила термический ожог кипятком более 5% тела. Взрывная волна разрушила межкомнатные перегородки в двух комнатах, выбила стекла в окнах. Наружные стены дома не повреждены.









Предполагают, что взрыв произошел из-за отсутствия циркуляции теплоносителя.