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В Бобруйске взорвался отопительный котел - пострадала женщина
В Бобруйске 9 июля взорвался отопительный котел в доме на улице Лесной, пишет «
Отопительный котел был самодельным, работал на твердом топливе. Огонь при этом не вспыхнул.
В момент взрыва в доме находились люди. 51-летняя бобруйчанка получила термический ожог кипятком более 5% тела. Взрывная волна разрушила межкомнатные перегородки в двух комнатах, выбила стекла в окнах. Наружные стены дома не повреждены.
Предполагают, что взрыв произошел из-за отсутствия циркуляции теплоносителя.
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Из-за взрыва снесло перегородки в двух комнатах, вылетели стекла в окнах.
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Архив (ЧП)
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