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В Бобруйске взорвался отопительный котел - пострадала женщина

10.07.2017 14:46 — ЧП | Tut.by  
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В Бобруйске 9 июля взорвался отопительный котел в доме на улице Лесной, пишет «Коммерческий курьер». Пострадала 51-летняя женщина.


Отопительный котел был самодельным, работал на твердом топливе. Огонь при этом не вспыхнул.

В момент взрыва в доме находились люди. 51-летняя бобруйчанка получила термический ожог кипятком более 5% тела. Взрывная волна разрушила межкомнатные перегородки в двух комнатах, выбила стекла в окнах. Наружные стены дома не повреждены.



Предполагают, что взрыв произошел из-за отсутствия циркуляции теплоносителя.

 
 
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Из-за взрыва снесло перегородки в двух комнатах, вылетели стекла в окнах.

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