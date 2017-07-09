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Opel врезался в КамАЗ в Кобринском районе – пострадала девушка

10.07.2017 15:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 июл – Sputnik. Пассажирка легкового автомобиля получила травмы в ДТП в Кобрине при столкновении машины с грузовиком, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Opel врезался в КамАЗ в Кобринском районе – пострадала девушка
© Sputnik Александр Кряжев
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Авария произошла в субботу 8 июля около 13:00 на улице Пушкина в деревне Быстрица.

"По предварительной информации, 22-летний житель Кобрина, управляя автомобилем Opel Astra, совершил столкновение с выехавшим на полосу встречного движения автомобилем КамАЗ", – сказали в ГАИ.

В ДТП травмы получила 19-летняя пассажирка легковушки, девушка была доставлена для лечения в Кобринскую центральную районную больницу.

В настоящее время по факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла из-за того, что грузовик выехал на встречную полосу, по которой двигалась легковушка.

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