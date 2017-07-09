Opel врезался в КамАЗ в Кобринском районе – пострадала девушка

МИНСК, 10 июл – Sputnik. Пассажирка легкового автомобиля получила травмы в ДТП в Кобрине при столкновении машины с грузовиком, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ УВД Брестского облисполкома.



© Sputnik Александр Кряжев ГАИ: у сбитого в Селищах 5-летнего мальчика закрытый перелом голени

Авария произошла в субботу 8 июля около 13:00 на улице Пушкина в деревне Быстрица.

"По предварительной информации, 22-летний житель Кобрина, управляя автомобилем Opel Astra, совершил столкновение с выехавшим на полосу встречного движения автомобилем КамАЗ", – сказали в ГАИ.

В ДТП травмы получила 19-летняя пассажирка легковушки, девушка была доставлена для лечения в Кобринскую центральную районную больницу.

В настоящее время по факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.