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Пропавшего 10-летнего Никиту всю ночь искали милиция, военные и дачники
10.07.2017 16:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июл — Sputnik. Родители пропавшего в Дзержинском районе 10-летнего Никиты Царковского не спали всю ночь и развернули на месте масштабную поисковую работу, сообщил в понедельник Sputnik командир поисково-спасательного отряда "Ангел" Сергей Ковган.
Мальчик пропал в поселке "Лесная поляна" в Дзержинском районе Минской области в воскресение после того, как у него случился конфликт с мальчиком, чей телефон он якобы поцарапал. Близкие обратились в милицию, а затем в поисково-спасательного отряда "Ангел".
"Был поднят, насколько мне известно, весь райотдел милиции и были вызваны военные. Осуществлялись поисковые мероприятия по всему лесному массиву и прилегающей территории к этим дачным кооперативам", — рассказал агентству Сергей Ковган.
В поискам ребенка подключилась вся семья, включая пожилых бабушку и дедушку.
Ребенок был найден спасателями целым и невредимым во дворе своего дома в Минске в понедельник, куда приехал из поселка на велосипеде, преодолев 57 километров.
"Мы сразу же сообщили родителям. Мама, младшая сестра и отец прилетели на машине. Мама, конечно, рыдала. Обнимала сына. Там была такая сцена душещипательная", — рассказал Сергей Ковган.
Родители беглеца благодарили милиционеров и сотрудников ПСО "Ангел".
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Мама, увидев ребенка после разлуки, сильно плакала и благодарила милиционеров и спасателей ПСО "Ангел".
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