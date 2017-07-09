Пропавшего 10-летнего Никиту всю ночь искали милиция, военные и дачники

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Родители пропавшего в Дзержинском районе 10-летнего Никиты Царковского не спали всю ночь и развернули на месте масштабную поисковую работу, сообщил в понедельник Sputnik командир поисково-спасательного отряда "Ангел" Сергей Ковган.

Мальчик пропал в поселке "Лесная поляна" в Дзержинском районе Минской области в воскресение после того, как у него случился конфликт с мальчиком, чей телефон он якобы поцарапал. Близкие обратились в милицию, а затем в поисково-спасательного отряда "Ангел".

"Был поднят, насколько мне известно, весь райотдел милиции и были вызваны военные. Осуществлялись поисковые мероприятия по всему лесному массиву и прилегающей территории к этим дачным кооперативам", — рассказал агентству Сергей Ковган.

В поискам ребенка подключилась вся семья, включая пожилых бабушку и дедушку.

Ребенок был найден спасателями целым и невредимым во дворе своего дома в Минске в понедельник, куда приехал из поселка на велосипеде, преодолев 57 километров.

"Мы сразу же сообщили родителям. Мама, младшая сестра и отец прилетели на машине. Мама, конечно, рыдала. Обнимала сына. Там была такая сцена душещипательная", — рассказал Сергей Ковган.

Родители беглеца благодарили милиционеров и сотрудников ПСО "Ангел".

Если вы хотите стать волонтером отряда "Ангел", можете зарегистрироваться на официальном сайте отряда. Кроме того, возможно оказать финансовую помощь — USSD-запрос для абонентов МТС *222*13#.