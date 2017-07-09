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СК проводит проверку по факту травмирования детей в Барановичах
10.07.2017 19:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 июл — Sputnik. Проводится проверка по факту травмирования троих подростков в Барановичах, сообщили Sputnik в понедельник в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси.
Инцидент
В результате трое несовершеннолетних получили термические ожоги и были госпитализированы.
На месте происшествия провели осмотр сотрудники милиции и специалисты ГКСЭ. Для того, чтобы установить степени тяжести травм, полученных школьниками, назначены экспертизы.
В СК напомнили, что в период летних каникул количество несчастных случаев с участием детей возрастает, и родителям в это время необходимо уделять больше времени вопросам безопасности своих чад.
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Детская шалость обернулась для троих несовершеннолетних термическими ожогами и последующей госпитализацией.
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