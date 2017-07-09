СК проводит проверку по факту травмирования детей в Барановичах

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Проводится проверка по факту травмирования троих подростков в Барановичах, сообщили Sputnik в понедельник в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси.

Инцидент произошел на минувших выходных — четверо школьников жгли костер в помещении недостроенного магазина, а после того, как огонь начал стихать, решили "подпитать" его из аэрозольного баллончика, который был найден на стройке.

В результате трое несовершеннолетних получили термические ожоги и были госпитализированы.

На месте происшествия провели осмотр сотрудники милиции и специалисты ГКСЭ. Для того, чтобы установить степени тяжести травм, полученных школьниками, назначены экспертизы.

В СК напомнили, что в период летних каникул количество несчастных случаев с участием детей возрастает, и родителям в это время необходимо уделять больше времени вопросам безопасности своих чад.