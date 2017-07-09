ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК проводит проверку по факту травмирования детей в Барановичах

10.07.2017 19:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Проводится проверка по факту травмирования троих подростков в Барановичах, сообщили Sputnik в понедельник в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси.

Инцидент произошел на минувших выходных — четверо школьников жгли костер в помещении недостроенного магазина, а после того, как огонь начал стихать, решили "подпитать" его из аэрозольного баллончика, который был найден на стройке.

В результате трое несовершеннолетних получили термические ожоги и были госпитализированы.

На месте происшествия провели осмотр сотрудники милиции и специалисты ГКСЭ. Для того, чтобы установить степени тяжести травм, полученных школьниками, назначены экспертизы.

В СК напомнили, что в период летних каникул количество несчастных случаев с участием детей возрастает, и родителям в это время необходимо уделять больше времени вопросам безопасности своих чад.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Детская шалость обернулась для троих несовершеннолетних термическими ожогами и последующей госпитализацией.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пропавшего 10-летнего Никиту всю ночь искали милиция, военные и дачники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика