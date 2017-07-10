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В Слуцком районе корова несколько метров протащила трехлетнего мальчика: ребенок погиб
В деревне Михейки Слуцкого района погиб 3-летний ребенок, запутавшись в шлейке, за которую была привязана корова, сообщает местное издание
Как рассказали местные жители, трагедия произошла в разгар рабочего дня.
Предположительно, дети из одной семьи, младшему из которых было 3 года, вели животное на пастбище. В какой-то момент корова, возможно, от испуга или от боли, резко рванула и побежала.
Трехлетний мальчик запутался в шлейке, и животное проволокло его по земле несколько метров. Ребенок получил тяжелые травмы и скончался. Похороны состоялись в воскресенье, 9 июля.
Слуцкий районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь подтвердил факт несчастного случая без подробных комментариев.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
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Предположительно, дети из одной семьи, младшему из которых было 3 года, вели животное на пастбище. В какой-то момент корова, возможно, от испуга или от боли, резко...
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Архив (ЧП)
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