В Слуцком районе корова несколько метров протащила трехлетнего мальчика: ребенок погиб

В деревне Михейки Слуцкого района погиб 3-летний ребенок, запутавшись в шлейке, за которую была привязана корова, сообщает местное издание «Кур'ер» .



Въезд в деревню Михейки, 10 июля. Фото: Евгений Гладин, kurjer.info

Как рассказали местные жители, трагедия произошла в разгар рабочего дня.

Предположительно, дети из одной семьи, младшему из которых было 3 года, вели животное на пастбище. В какой-то момент корова, возможно, от испуга или от боли, резко рванула и побежала.

Трехлетний мальчик запутался в шлейке, и животное проволокло его по земле несколько метров. Ребенок получил тяжелые травмы и скончался. Похороны состоялись в воскресенье, 9 июля.

Слуцкий районный отдел Следственного комитета Республики Беларусь подтвердил факт несчастного случая без подробных комментариев.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.