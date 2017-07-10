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Более десяти человек пострадали при пожаре в московском ТРЦ "РИО"

10.07.2017 22:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 июл — Sputnik. Около полутора десятков человек, в том числе и семилетний ребенок, госпитализированы в результате пожара в торгово-развлекательном центре "РИО" в Москве, передает МЧС РФ.

Более десяти человек пострадали при пожаре в московском ТРЦ "РИО"
© RUPTLY.
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Возгорание произошло в понедельник на северо-востоке российской столицы, где расположен ТРЦ. Площадь пожара, по информации МЧС, составила около тысячи квадратных метров.

К тушению было привлечено более 60 единиц техники, включая пожарный поезд и свыше 200 человек. В настоящее время пожар ликвидирован. Спасатели начали разбор завалов.

Пострадавших эвакуировали на трех вертолетах Московского авиационного центра. С диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализированы более десяти человек.

Причина возникновения пожара устанавливается.

 
Теги: Минск
 
 
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Пострадавших, отравившихся продуктами горения, эвакуировали вертолетами, к тушению был привлечен пожарный поезд.

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