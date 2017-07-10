ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Слуцкий район: трехлетний мальчик запутался в привязи коровы и умер

10.07.2017 22:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Трехлетний ребенок погиб, запутавшись в привязи коровы, в Слуцком районе, передает в понедельник местный интернет-портал "Инфо-курьер".

Слуцкий район: трехлетний мальчик запутался в привязи коровы и умер
© Фото: СК Беларуси
СК проводит проверку по факту травмирования детей в Барановичах

Инцидент произошел в деревне Михейки. Как сообщает издание со ссылкой на очевидцев, корова, которую дети вели на пастбище, вдруг испугалась и стала убегать от своих "пастухов", а в веревке, за которую вели корову, запутался трехлетний малыш.

Животное протащило ребенка несколько метров по земле, он скончался от полученных травм.

По информации издания, обстоятельства трагедии устанавливает Слуцкий районный отдел Следственного комитета Беларуси, правоохранители подтвердили факт гибели мальчика.

На минувшей неделе произошел еще один несчастный случай, связанный с домашними животными — в Каменецком районе жеребенок ударил копытом подошедшую покормить его семилетнюю девочку. Ребенок с травмой головы был госпитализирован.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Малыш в компании старших детей вел корову на пастбище, а она внезапно побежала и потащила мальчика за собой.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Слуцком районе корова несколько метров протащила трехлетнего мальчика: ребенок погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика