Слуцкий район: трехлетний мальчик запутался в привязи коровы и умер

МИНСК, 10 июл — Sputnik. Трехлетний ребенок погиб, запутавшись в привязи коровы, в Слуцком районе, передает в понедельник местный интернет-портал "Инфо-курьер" .

Инцидент произошел в деревне Михейки. Как сообщает издание со ссылкой на очевидцев, корова, которую дети вели на пастбище, вдруг испугалась и стала убегать от своих "пастухов", а в веревке, за которую вели корову, запутался трехлетний малыш.

Животное протащило ребенка несколько метров по земле, он скончался от полученных травм.

По информации издания, обстоятельства трагедии устанавливает Слуцкий районный отдел Следственного комитета Беларуси, правоохранители подтвердили факт гибели мальчика.

На минувшей неделе произошел еще один несчастный случай, связанный с домашними животными — в Каменецком районе жеребенок ударил копытом подошедшую покормить его семилетнюю девочку . Ребенок с травмой головы был госпитализирован.