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25-литровый газовый баллон взорвался в Сморгонском районе: пострадали трое детей и женщина
Сообщение о происшествии спасатели получили 10 июля в 18.20. Трое маленьких детей и женщина получили ожоги разной степени тяжести,
В ведомстве рассказали, что газовый баллон объемом 25 литров взорвался во время отдыха компании на берегу озера в близи деревни Белая Залесского сельсовета Сморгонского района.
Ожоги получили 29-летняя женщина, ее 6-летний сын и две девочки трех и пяти лет.
Состояние пострадавших оценивается как тяжелое. Причина взрыва устанавливается.
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Ожоги получили 29-летняя женщина, ее 6-летний сын и две девочки трех и пяти лет.
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Архив (ЧП)
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