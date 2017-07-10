25-литровый газовый баллон взорвался в Сморгонском районе: пострадали трое детей и женщина

Сообщение о происшествии спасатели получили 10 июля в 18.20. Трое маленьких детей и женщина получили ожоги разной степени тяжести, сообщает пресс-служба МЧС.

В ведомстве рассказали, что газовый баллон объемом 25 литров взорвался во время отдыха компании на берегу озера в близи деревни Белая Залесского сельсовета Сморгонского района.

Ожоги получили 29-летняя женщина, ее 6-летний сын и две девочки трех и пяти лет.

Состояние пострадавших оценивается как тяжелое. Причина взрыва устанавливается.