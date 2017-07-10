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В США разбился военно-транспортный самолет, 16 человек погибли
Число погибших в результате катастрофы в понедельник военно-транспортного самолета C-130 в американском штате Миссисипи возросло до 16. Об этом сообщил телеканал
Как ранее информировал телеканал WVTM13, самолет производства американской корпорации Lockheed Martin разбился на границе округов Санфлауэр и Лефлор. При ударе о землю C-130 загорелся.
Ранее сообщалось о шести погибших.
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При ударе о землю C-130 загорелся.
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Архив (ЧП)
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