В США разбился военно-транспортный самолет, 16 человек погибли

Число погибших в результате катастрофы в понедельник военно-транспортного самолета C-130 в американском штате Миссисипи возросло до 16. Об этом сообщил телеканал NBC .

EXCLUSIVE SKYCOPTER VIDEO: Military C-130 crashes on Leflore/Sunflower County line; Four bodies recovered https://t.co/aDo4h38rnm pic.twitter.com/5SWN8Q8pI6 — WLBT 3 On Your Side (@WLBT) 11 июля 2017 г.

Как ранее информировал телеканал WVTM13, самолет производства американской корпорации Lockheed Martin разбился на границе округов Санфлауэр и Лефлор. При ударе о землю C-130 загорелся.

Ранее сообщалось о шести погибших.