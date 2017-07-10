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В США разбился военно-транспортный самолет, 16 человек погибли

11.07.2017 07:46 — ЧП | Tut.by  
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Число погибших в результате катастрофы в понедельник военно-транспортного самолета C-130 в американском штате Миссисипи возросло до 16. Об этом сообщил телеканал NBC.

Как ранее информировал телеканал WVTM13, самолет производства американской корпорации Lockheed Martin разбился на границе округов Санфлауэр и Лефлор. При ударе о землю C-130 загорелся.

Ранее сообщалось о шести погибших.

 
 
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