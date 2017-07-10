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Американский военный самолет упал в Миссисипи, погибли 16 человек

11.07.2017 08:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июл — Sputnik. В результате крушения американского военного самолета C-130 погибли 16 человек, сообщают СМИ.

Инцидент произошел в округе Лефлор (штат Миссисипи). Транспортный самолет ВВС США следовал из Мемфиса и, по предварительным данным, взорвался в воздухе. Как сообщает Sputnik International, жертвами стали пять человек. Вместе с тем, местные СМИ утверждают, что число погибших достигает 16. По поступающим данным, на борту в момент крушения могли находиться 18 человек.

Причины и обстоятельства инцидента не установлены.

 
Теги: Минск
 
 
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Предполагается, что самолет взорвался в воздухе. На его борту находились 18 человек.

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