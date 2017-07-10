|
Американский военный самолет упал в Миссисипи, погибли 16 человек
11.07.2017 08:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июл — Sputnik. В результате крушения американского военного самолета C-130 погибли 16 человек, сообщают СМИ.
Инцидент произошел в округе Лефлор (штат Миссисипи). Транспортный самолет ВВС США следовал из Мемфиса и, по предварительным данным, взорвался в воздухе. Как сообщает
Причины и обстоятельства инцидента не установлены.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предполагается, что самолет взорвался в воздухе. На его борту находились 18 человек.
|
Архив (ЧП)
Комментарии