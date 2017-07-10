Американский военный самолет упал в Миссисипи, погибли 16 человек

МИНСК, 11 июл — Sputnik. В результате крушения американского военного самолета C-130 погибли 16 человек, сообщают СМИ.

Инцидент произошел в округе Лефлор (штат Миссисипи). Транспортный самолет ВВС США следовал из Мемфиса и, по предварительным данным, взорвался в воздухе. Как сообщает Sputnik International , жертвами стали пять человек. Вместе с тем, местные СМИ утверждают, что число погибших достигает 16. По поступающим данным, на борту в момент крушения могли находиться 18 человек.

Причины и обстоятельства инцидента не установлены.