Тысячи человек эвакуированы в Канаде из-за лесных пожаров

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Более 14 тысяч человек были эвакуированы из-за лесных пожаров в Канаде, сообщает Sputnik International .



© Sputnik Максим Блинов Более десяти человек пострадали при пожаре в московском ТРЦ "РИО"

В настоящее время в провинции Британская Колумбия бушует 231 пожар, в ликвидации задействованы более полутора тысяч спасателей. Ранее сообщалось, что стихия вынудила покинуть свои дома более десяти тысяч канадцев.

Согласно последним данным, эвакуированы все жители города Уан-Хандред-Майл-Хаус, а также отдельных районов населенных пунктов Ашкрофт и Кэш-Крик, многие дороги в провинции частично перекрыты. Жителям провинции будет предоставлена финансовая помощь.

Власти Британской Колумбии запросили из чрезвычайных фондов 100 миллионов канадских долларов (78 миллионов американских). Ожидается, что канадский Красный Крест выделит по 600 канадских долларов всем перемещенным лицам в качестве первостепенной помощи.

С начала апреля этого года в провинции было зафиксировано более 570 пожаров, 260 из которых возникли по вине человека. Отмечается, что нынешний пожар также вызван невнимательностью — непотушенный костер около озера Харрисон.